Москва судится с мужем Алсу, пишут СМИ
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Мэрия Москвы подала в суд на супруга певицы Алсу Яна Абрамова, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Компании «Тат-плаза», в которой у Абрамова половина доли, принадлежит старинный особняк на Большой Татарской, 15. Утверждается, что Департамент имущества насчитал 266 тыс. руб. задолженности по этой собственности, и решено было подать в суд на предпринимателя.
Семья Алсу эти сообщения пока не комментировала.
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