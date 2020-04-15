Москва судится с мужем Алсу, пишут СМИ

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Мэрия Москвы подала в суд на супруга певицы Алсу Яна Абрамова, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Компании «Тат-плаза», в которой у Абрамова половина доли, принадлежит старинный особняк на Большой Татарской, 15. Утверждается, что Департамент имущества насчитал 266 тыс. руб. задолженности по этой собственности, и решено было подать в суд на предпринимателя.

Семья Алсу эти сообщения пока не комментировала.

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