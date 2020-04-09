Андрей Малахов сдал тест на коронавирус

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Шоумен Андрей Малахов в интервью изданию Teleprogramma.pro рассказал о том, что сдал два теста на коронавирус.

По словам Малахова, уже пришло два отрицательных результата. «Все в порядке. В этой ситуации ты боишься больше не за себя, а за ребенка, за близких, за взрослых членов семьи. У меня такой психотип, что волнуюсь больше за окружающих, чем за себя», — признался телеведущий.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 8 672 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,5 млн.

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