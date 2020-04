Премьера сериала Disney о снеговике Олафе состоялась онлайн

Студия Disney опубликовала онлайн первый эпизод мультсериала «Дома с Олафом», главным героем которого стал снеговик из мультфильма «Холодное сердце».

Первая серия проекта длится около 40 секунд, в ней Олаф играет на льду с маленьким снеговиком.

Автор мультсериала — художник-мультипликатор Хайрам Осмонд, он нарисовал шоу дома, артист Джош Гад из дома озвучил персонажа. Оба не нарушали режима самоизоляции, связанного с пандемией коронавируса.

Starting this week, enjoy an all-new original Disney Animation digital series with everyone's favorite snowman, Olaf. #AtHomeWithOlaf created at home by Hyrum Osmond. Voiced from home by Josh Gad. #DisneyMagicMoments pic.twitter.com/gFFuHE8mev