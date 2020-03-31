Представитель Лещенко запустил в поддержку певца флешмоб с песней «Надежда»
Директор народного артиста РСФСР Льва Лещенко Андрей Гайдель предложил его поклонникам поддержать борющегося с коронавирусом певца и его супругу флешмобом с песней «Надежда».
Запись видео с исполнением песни он предлагает публиковать в соцсетях с хэштегом #ЛевНадежда. «Давайте каждый, кто может запишет песню » Надежда » на видео и пошлет свои лучики Льву Валерьяновичу и Ирине», — написал Гайдель в Instagram.
После призыва в Instagram появились десятки роликов в поддержку Лещенко, в частности, от Федерации баскетбола Владимирской области.
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