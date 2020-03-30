В Нидерландах из музея на карантине украли картину Ван Гога

Из музея Singer Laren в Нидерландах украли картину «Весенний сад. Сад у дома священника в Нюэнене весной» (1884) художника, сообщает NL Times.

Полотно вынесли из музея в ночь на 30 марта. Злоумышленники разбили стеклянную дверь, сработала сигнализация, однако полицейские не сумели задержать грабителей. Сейчас полиция расследует инцидент.

Картина прибыла на временную экспозицию из Гронингенского музея. Представитель Гронингенского музея уверен, что грабителями были голландцы.

Сейчас Singer Laren находится на карантине в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Полотно Ван Гога продали за €15 млн

— В Нидерландах нашли неизвестную картину Ван Гога

— Уиллем Дефо стал Ван Гогом в первом трейлере «На пороге вечности»