«Волк с Уолл-стрит» оказался фильмом с наибольшим количеством мата

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Фильм Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит» (2013) с Леонардо Ди Каприо оказался на первом месте в списке фильмов с наибольшим количеством мата на английском языке, сообщает Buzz Bingo.

Всего в фильме насчитали 715 ругательств. На втором месте оказалась криминальная драма «Неограненные драгоценности» братьев Сэфди с Адамом Сэндлером с 646 нецензурными ругательствами, на третьем — «Казино» Скорсезе с 606 бранными словами.

Также в первой десятке оказались фильмы «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар», «Ярость», «Голос улиц», «Кровавое лето Сэма», «Не глотать», «Бешеные псы» и анимационная лента «Бивис и Батт-Хед уделывают Америку».

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