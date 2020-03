Marvel может расстаться с Осой из-за скандала вокруг карантина

Marvel Studios Inc.

Кинокомпания Marvel рассматривает возможность прекратить сотрудничество с актрисой Эванджелин Лилли, которая играет Осу в фильме «Человек-муравей и Оса», сообщает портал We Got This Covered.

Ранее актриса выложила в соцсети публикацию, в которой написала, что «там, где сейчас находится, то ощущает близость к военному положению по меркам своего комфорта, и все это из-за респираторной простуды». После этого некоторые пользователи возмутились ее посылом и уточнили у актрисы, действительно ли она не соблюдает карантин.

По словам источника портала, компания уже рассматривает возможностью увольнения Лилли из-за ее комментария о ситуации с коронавирусом. Кроме того, ее время на экране будет значительно сокращено.

«Предстоящий триквел также может стать концом ее карьеры в Marvel», — отмечает портал.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Софи Тернер упрекнула звезду Marvel из-за отказа уйти в самоизоляцию