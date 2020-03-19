Каннский кинофестиваль перенесли из-за коронавируса

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Международный Каннский кинофестиваль не пройдет в мае 2020 года из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа во Франции. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте кинофестиваля.

Как известно, мероприятие должно было пройти с 12 по 23 мая.

«Сейчас рассматривается несколько вариантов <...>, главным из которых является его перенос на конец июня - начало июля 2020 года», — указано в заявлении.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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