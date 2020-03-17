Названа причина смерти Эдуарда Лимонова
Названа причина смерти поэта и публициста Эдуарда Лимонова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным Telegram-канала, Лимонова экстренно госпитализировали 15 марта из квартиры в центре Москвы.
У писателя началось кровотечение на фоне продолжительного онкологического заболевания.
Уточняется, что врачи два дня пытались нормализовать его состояние, на 17 марта были назначены две операции.
Организм Лимонова не справился с нагрузкой, писатель скончался в частной клинике.
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