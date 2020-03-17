Названа причина смерти Эдуарда Лимонова

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Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Названа причина смерти поэта и публициста Эдуарда Лимонова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Telegram-канала, Лимонова экстренно госпитализировали 15 марта из квартиры в центре Москвы.

У писателя началось кровотечение на фоне продолжительного онкологического заболевания.

Уточняется, что врачи два дня пытались нормализовать его состояние, на 17 марта были назначены две операции.

Организм Лимонова не справился с нагрузкой, писатель скончался в частной клинике.

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