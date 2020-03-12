Little Big рассказали, что подали заявку на «Евровидение» «по приколу»
Солист группы Little Big Илья Прусикин рассказал, что их команда не ожидала положительного ответа на их заявку на международный конкурс «Евровидение». Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Европа плюс».
Музыкант отметил, что Little Big решили отправить заявку «по приколу».
«Нас берут, и получается, что прикол вышел из-под контроля», — добавил Прусикин.
Он также заявил, что песня, которая будет представлена на «Евровидении», писалась не для конкурса, а для предстоящего альбома группы. Солист добавил, что группа должна была подготовить клип за неделю, поэтому у музыкантов практически не было времени на сон.
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