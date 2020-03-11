Минкультуры подало иск на 1,3 млрд рублей к киностудии «Ленфильм»

Министерство культуры России подало иск на сумму более 1,3 млрд рублей к киностудии «Ленфильм», следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.

Исковое заявление было принято 10 марта. Суть спора не раскрывается.

Как пишет ТАСС, «Ленфильм» отказался от комментариев до конца аудиторских проверок и инвентаризации.

Ранее сообщалось о финансовых проблемах «Ленфильма». 15 января 2020 года киностудия получила письмо Андрея Белоусова (на тот момент помощник президента, сейчас — первый вице-премьер РФ) и Мединского (на тот момент министр культуры, сейчас — помощник президента) с планом по выходу из кризиса

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