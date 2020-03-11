Полотно Ван Гога продали за €15 млн

Полотно Винсента Ван Гога «Пейзаж с крестьянским домом» на международной выставке искусства и антиквариата TEFAF в Маастрихте было продано за €15 млн, сообщает Artsy.

На продажу картину выставила лондонская галерея Dickinson.

Картину Ван Гог написал в 1885 году. Впервые оно было продано на сельской ярмарке за четыре фунта, а с 1970 года несколько раз выставлялось на аукционе Sotheby's. В 2001 году американец купил ее за $1,7 млн.

Выставка продлится до 15 марта, пока это самый дорогой из купленных во время ее проведения экспонатов.

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