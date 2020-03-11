Джаред Лето взобрался на заброшенный мост в Киеве
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Голливудский актер Джаред Лето опубликовал в Instagram видео, на котором забирается на заброшенный Рыбальский мост в Киеве.
По его словам, он любит приезжать в столицу Украины, чтобы полазать по мостам. «Я слышал, что этот старый ржавый мост закрывают после того, как его строили 20 лет... Крутое место, тут много людей, может превратить его в парк?» — предложил артист, порекомендовав дать парку название «Лето».
Ранее Лето чуть не сорвался во время скалолазной экскурсии.
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