Джаред Лето взобрался на заброшенный мост в Киеве

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Голливудский актер Джаред Лето опубликовал в Instagram видео, на котором забирается на заброшенный Рыбальский мост в Киеве.

По его словам, он любит приезжать в столицу Украины, чтобы полазать по мостам. «Я слышал, что этот старый ржавый мост закрывают после того, как его строили 20 лет... Крутое место, тут много людей, может превратить его в парк?» — предложил артист, порекомендовав дать парку название «Лето».

Ранее Лето чуть не сорвался во время скалолазной экскурсии.

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