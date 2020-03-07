Китайский фарфоровый сосуд XVIII века продали на аукционе за €4,1 млн

Во французском городе Бурж на аукционе продали китайский фарфоровый сосуд XVIII века, который принадлежал императору Цяньлуну, передает France Bleu.

Эксперты оценивали лот примерно в €1-2 млн, однако покупатель из Китая предложил за сосуд €4,1 млн.

По данным радиостанции, ранее владельцами сосуда была французская семья.

Отмечается, что такие фарфоровые вазы изготавливались парно. Так, второй экземпляр вышеуказанного сосуда был продан за €4 млн в Великобритании 13 лет назад.