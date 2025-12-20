На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова рассказала об интересном случае с ее мамой-дипломатом и американцами

Захарова: прибывающим в СССР американцам неловко за отсутствие национальности
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала случай из биографии своей мамы-дипломата, указав, почему в России подчеркивают национальную самобытность, а в США этого вопроса стесняются. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Захаровой, однажды ее мама, работавшая с приемом документов в консульстве СССР в КНР, рассказала ей о том, что путешествующие транзитом американцы не смогли ответить на вопрос о своей национальности. У них были паспорта гражданина США, но имена китайские, малайские, французские и другие.

Мама официального представителя МИД РФ сначала подумала, что это единичный случай, однако ей пояснили, что среди американцев «никто эту тему не развивает и не хочет развивать», и она поняла, что американцы «чуть ли даже не боятся, то есть им неловко» в подобных ситуациях.

Выступая на пленарном заседании II Международного Екатерининского форума, дипломат подчеркнула, что у России есть удивительное качество, которое позволяет подчеркивать ее культурную идентичность и национальную самобытность, а не уничтожать эти черты «в плавильном котле».

Форум проходит 20 декабря в Национальном центре «Россия» в Москве. В 2025 году особое внимание участников форума будет уделено Указу президента РФ Владимира Путина о поддержке переселения в Россию иностранных граждан, представляющих интерес для страны.

Ранее Путин упростил получение ВНЖ для иностранцев, прибывших в РФ из-за неприятия политики их родных стран.

