На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом под Омском

СК: пятерых пострадавших в ДТП с автобусом под Омском эвакуировали
true
true
true

Пять человек, в том числе двое детей, пострадавших в массовом ДТП с автобусом в Омской области эвакуируют с места происшествия, еще одного пострадавшего доставили в больницу. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на Следственное управление Следственного комитета РФ по региону.

Уточняется, что еще двум пострадавшим пассажирам микроавтобуса оказывают помощь на месте происшествия.

Как сообщалось ранее, авария с участием грузовика, пассажирского автобуса ПАЗ и еще четырех транспортных средств произошла 20 декабря на участке трассы Тюмень--Омск. Предварительной причиной ДТП стал выезд большегруза на встречную полосу. Всего в результате происшествия, по предварительной информации СК, пострадали 14 человек, в том числе двое детей. Шесть взрослых погибли, среди них водитель микроавтобуса.

В настоящий момент устанавливаются причины и обстоятельства автоаварии, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Прокуратура Омской области взяла на контроль ход проверки по факту массового ДТП.

Ранее СК сообщили о новых пострадавших в аварии на «трассе смерти» под Омском.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами