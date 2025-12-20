Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом под Омском

СК: пятерых пострадавших в ДТП с автобусом под Омском эвакуировали

Пять человек, в том числе двое детей, пострадавших в массовом ДТП с автобусом в Омской области эвакуируют с места происшествия, еще одного пострадавшего доставили в больницу. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на Следственное управление Следственного комитета РФ по региону.

Уточняется, что еще двум пострадавшим пассажирам микроавтобуса оказывают помощь на месте происшествия.

Как сообщалось ранее, авария с участием грузовика, пассажирского автобуса ПАЗ и еще четырех транспортных средств произошла 20 декабря на участке трассы Тюмень--Омск. Предварительной причиной ДТП стал выезд большегруза на встречную полосу. Всего в результате происшествия, по предварительной информации СК, пострадали 14 человек, в том числе двое детей. Шесть взрослых погибли, среди них водитель микроавтобуса.

В настоящий момент устанавливаются причины и обстоятельства автоаварии, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Прокуратура Омской области взяла на контроль ход проверки по факту массового ДТП.

