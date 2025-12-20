На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Консульство Польши в Брюсселе облили красной краской

Hesther Ng/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Консульство Польши в Брюсселе облили красной краской, на фасад нанесли нецензурные лозунги. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Мачей Вевюр, передает РИА Новости.

«В четверг на фасаде здания консульского отдела посольства Польши в Брюсселе появились лозунги политического характера», — сказал представитель МИД Польши.

Отмечается, что герб Польши на фасаде консульства залит красной краской.

В июле 2022 года прокуратура Польши возбудила уголовное дело по факту нападения на посла России в Варшаве Сергея Андреева.

Нападение на российского посла было совершено 9 мая — во время возложения цветов на кладбище советских солдат дипломата облили красной краской.

20 июня 2023 года стало известно, что польская прокуратура решила прекратить расследование дела о нападении на Андреева.

Ранее в Хорватии неизвестные закрасили краской бюст Гагарина.

