Французский политик назвал выход из ЕС единственным решением для сельского хозяйства

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х заявил, что Франции необходимо выйти из Евросоюза, чтобы спасти сельское хозяйство страны на фоне возможного подписания соглашения о свободной торговле между ЕС и МЕРКОСУР.

«Мы должны стоять на своем, набирать обороты, быть повсюду с нашими разгневанными фермерами, брать Рунгис, потому что 12 января Урсула фон дер Ляйен планирует подписать соглашение с Меркосур. Вводить Фрексит повсюду в бой, потому что нет другого выхода, чтобы спасти наше французское сельское хозяйство», — написал он, призвав усилить протесты.

По словам политика, если Франция останется в ЕС, то соглашение с МЕРКОСУР будет подписано.

Фрексит — это гипотетический выход Франции из Европейского союза. Термин образован по аналогии с Брекситом, который обозначает выход Британии из объединения.

Объединение МЕРКОСУР представляет собой общий рынок стран Южной Америки, включающий в себя Бразилию, Аргентину, Уругвай и Парагвай. Против соглашения ЕС и МЕРКОСУР активно выступают польские фермеры, которые в 2024 году устраивали по этому поводу акции протеста.

В ноябре в Европарламенте решили через суд оспорить сделку между ЕС и МЕРКОСУР. Если инстанция согласиться рассмотреть дело, процесс окончательного принятия договора может растянуться на годы.

Ранее в Париже прошла демонстрация за отставку Макрона и выход Франции из ЕС.