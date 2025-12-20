В Госдуму еще раз внесут проект о запрете рекламы эзотерических услуг

Законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг снова внесут в Государственную думу после того, как эта тема поднималась на «Итогах года» с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР).

Аналогичные инициативы уже вносились в нижнюю палату, но в правительстве их не поддерживали. 19 декабря во время прямой линии Путин заявил, что оккультные услуги и «всякие колдуны» наносят ущерб россиянам, и призвал с этим бороться, проявляя при этом аккуратность, чтобы не нарушить права человека.

Свинцов сообщил, что будет в третий раз вносить в Госдуму законопроект. Он выразил надежду на то, что после того, как глава государства сделал соответствующее заявление, правительство переосмыслит и уже даст положительное заключение на инициативу.

Парламентарий добавил, что запрет рекламы эзотерических услуг публично поддержал патриарх Кирилл, глава Русской православной церкви.

