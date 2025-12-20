На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова рассказала об иностранцах, желающих жить в России

Захарова: в РФ, несмотря на попытки Запада ее изолировать, стекаются иностранцы
Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Россию, несмотря на попытки Запада ее изолировать, приезжают жить граждане разных стран. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на Екатерининском форуме в Москве, передает РИА Новости.

«Ручейками со всего мира к нам стекаются люди, которые не только поддерживают нас там, в своих странах, борются за здравомыслие у себя на родине, но в том числе и которые хотят стать частью нашей страны», — сказала дипломат.

Она отметила, что Екатерининский форум отвечает на вопросы о том, как людям, желающим переехать в РФ, работать в стране.

По словам Захаровой, для кого-то желание перебраться в Россию — это жизненный выбор или обстоятельство, а для кого-то — настоящее спасение. Например, об этом говорила бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена Тара Рид, которая в сентябре этого года получила гражданство РФ, указала представитель МИД.

В конце сентября Тара Рид заявила, что переезд в РФ стал для нее вынужденным шагом, но потом она так влюбилась в страну, что захотела получить гражданство. Также женщина сообщила о планах изучать русский язык, добавив, что быть гражданкой России для нее — огромная честь.

Ранее экс-помощница Байдена рассказала о жизни в России и ее гражданах.

