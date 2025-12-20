Россиянин выстрелил в лицо соседу, который косил траву

В Адыгее мужчину будут судить за выстрел в лицо соседу

В Адыгее прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который выстрелил из пневматической винтовки в соседа, косившего траву у себя на участке. Об этом сообщает прокуратура республики.

Инцидент произошел в сентябре 2025 года в Гиагинском районе. По версии следствия, обвиняемому не понравился шум от газонокосилки на участке соседа. Без попыток поговорить с сельчанином, он взял пневматическую винтовку и несколько раз выстрелил в него.

Металлическая пуля попала мужчине в лицо. Действия стрелка квалифицированы как умышленное причинение вреда здоровью, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. 49-летнему обвиняемому может грозить до двух лет лишения свободы.

До этого в Тобольске суд вынес приговор местному жителю, который выстрелил в знакомого из-за отказа дать деньги на спиртное.

Ранее россиянин обстрелял детей во дворе и ранил человека из-за шума.