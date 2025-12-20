На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-избранница Шаляпина рассказала, где будет жить Долина после выселения

Певица Калашникова предложила Долиной жить на даче или со внучкой
true
true
true
close
Capella Film

Певица, экс-избранница Прохора Шаляпина Анна Калашникова рассказала, где может жить народная артистка России Лариса Долина после выселения. Ее цитирует mk.ru.

Она напомнила, что Долина долго жила в своей московской квартире вместе с дочкой Линой и внучкой Сашей. После для дочери и внучки была приобретена отдельная квартира. Калашникова добавила, что певица никогда не скрывала, что скучает по своим детям.

«Я не исключаю, что Вселенная, устраивая такие испытания, просто не хочет их разъединять. Да, я верю в подобные знаки», — сказала онаю

Кроме того, продолжает Калашникова, Долина может жить на даче в Подмосковье и в любом случае не останется без крыши над головой.

16 декабря Верховный суд (ВС) России в ходе заседания постановил отменить решение трех нижестоящих инстанций по делу о квартире Долиной, заявив, что право собственности остается за покупателем, то есть за Полиной Лурье. Дело о выселении передавшей мошенникам выручку от покупки певицы из спорного жилья направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. При этом ВС разрешил артистке продолжать жить в этой квартире до решения суда второй инстанции.

Ранее стали известны результаты психиатрической экспертизы Долиной.

