Супруга Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту

Жена актера Михаила Ефремова Софья Кругликова высказалась по поводу информации о том, что артиста не пустили в самолет, направлявшийся из Пулково в Ригу. Об этом сообщает телеканал «360».

По утверждению женщины, ее супруг обладает таким актерским талантом, что все поверили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

«Вот он решил так всех повеселить, и вы даже повелись на это», — сказала Кругликова.

До этого СМИ сообщили, что 6 марта Ефремова не пустили в Пулково на лайнер, поскольку он якобы был в нетрезвом состоянии.

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