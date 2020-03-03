Крупную немецкую книжную ярмарку отменили из-за коронавируса

<img src="//img.gazeta.ru/files3/823/12972823/upload-2020-02-18T205109Z_1645409347_RC243F9ECYR0_RTRMADP_3_CHINA-HEALTH-pic905-895x505-53077.jpg">

Международную Лейпцигскую книжную ярмарку отменили из-за коронавируса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на организаторов события.

Вторая по масштабам (после Франкфуртской) ярмарка в Германии должна была пройти с 12 по 15 марта. В Лейпциге должны были собраться 3,6 тыс. участников и сотни тысяч посетителей.

Сейчас в Германии подтверждено 188 случаев коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, во всем мире вирусом заразились более 92 тыс. человек, свыше 3 тыс. человек погибли.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На фоне вспышки коронавируса возросли продажи романа Камю «Чума»

— Лувр закрыли из-за совещания по коронавирусу

— Рожденная в Ухане звезда «Мулан» высказалась о коронавирусе