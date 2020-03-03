Крупную немецкую книжную ярмарку отменили из-за коронавируса
Международную Лейпцигскую книжную ярмарку отменили из-за коронавируса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на организаторов события.
Вторая по масштабам (после Франкфуртской) ярмарка в Германии должна была пройти с 12 по 15 марта. В Лейпциге должны были собраться 3,6 тыс. участников и сотни тысяч посетителей.
Сейчас в Германии подтверждено 188 случаев коронавируса.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, во всем мире вирусом заразились более 92 тыс. человек, свыше 3 тыс. человек погибли.
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