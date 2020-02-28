Появился первый трейлер ремейка хоррора «Кэндимен»

На официальном YouTube-канале Universal Pictures выложили трейлер ремейка хорор-фильма «Кэндимен».

Отмечается, что авторы называют новую ленту «духовным продолжением» оригинала 1992 года.

В картине рассказывается об убийце Кэндимене, имя которого никогда нельзя произносить, находясь рядом с зеркалом. Он имеет тайную легенду, разгадать которую вызывается главный герой ленты.

Фильм сняла режиссер Ниа ДаКоста, а главные роли в нем исполнили Яхья Абдул-Матин II, Тони Тодд, Тейона Паррис и другие.

Премьера фильма в России намечена на 18 июня 2020 года.