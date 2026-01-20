Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Культура

Долина хочет учить подопечную Киркорова вокалу на фоне многомиллионных потерь

Telegram-канал «Свита короля»: Долина готова обучать Марго Овсянникову вокалу
Максим Богодвид/РИА Новости

Певица Лариса Долина готова обучать вокальному мастерству подопечную Филиппа Киркорова Марго Овсянникову. Об этом сообщает Telegram-канал «Свита короля» со ссылкой на представителей народной артистки России.

По данным источников, Овсянникова уже получила официальное письмо с предложением и указанием «приемлемой суммы» за курс обучения. Однако молодая исполнительница не дала ответа.

«Надеемся, Марго скоро ответит согласием, иначе Лариса Александровна очень рассердится», — отметили сотрудники певицы.

Накануне сообщалось, что Долиной предстоит столкнуться с финансовыми затратами, связанными с необходимостью ликвидации самодельного пруда. По версии СМИ, расходы певицы могут составить около 50 миллионов рублей, а общий ущерб — свыше 160 миллионов рублей.

До этого Долина опровергла слухи об отмене концертов в двух городах России — Обнинске и Брянске. Данные о выступлениях, запланированных на 8 и 9 марта, появились на официальном сайте артистки. 

Ранее Любовь Успенская рассказала о травле из-за скандала с дочерью. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27663763_rnd_7",
    "video_id": "record::97750f7e-e8e6-4b03-8e03-aafddbda69c8"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне ностальгируют по 2016 года. Чем он так запомнился?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+