Долина хочет учить подопечную Киркорова вокалу на фоне многомиллионных потерь

Певица Лариса Долина готова обучать вокальному мастерству подопечную Филиппа Киркорова Марго Овсянникову. Об этом сообщает Telegram-канал «Свита короля» со ссылкой на представителей народной артистки России.

По данным источников, Овсянникова уже получила официальное письмо с предложением и указанием «приемлемой суммы» за курс обучения. Однако молодая исполнительница не дала ответа.

«Надеемся, Марго скоро ответит согласием, иначе Лариса Александровна очень рассердится», — отметили сотрудники певицы.

Накануне сообщалось, что Долиной предстоит столкнуться с финансовыми затратами, связанными с необходимостью ликвидации самодельного пруда. По версии СМИ, расходы певицы могут составить около 50 миллионов рублей, а общий ущерб — свыше 160 миллионов рублей.

До этого Долина опровергла слухи об отмене концертов в двух городах России — Обнинске и Брянске. Данные о выступлениях, запланированных на 8 и 9 марта, появились на официальном сайте артистки.

