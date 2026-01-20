Лавров рассказал, получила ли РФ документы по итогам последних встреч США, Европы и Украины

Лавров: РФ не получала документы после последних встреч США, Европы и Украины

Россия не получала документы по результатам встреч США, Европы и Украины в последние недели. Об этом заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, его слова приводит ТАСС.

«Совсем свежих документов мы не получали по итогам тех переговоров, которые были у Соединенных Штатов, Украины и Европы за последние пару недель», — сказал он.

Также Лавров заявил, что американский план по урегулированию российско-украинского конфликта учитывает устранение первопричин конфликта.

24 декабря украинский президент Владимир Зеленский впервые рассказал о всех 20 пунктах мирного плана президента США Дональда Трампа, который сейчас обсуждают Москва, Киев и Вашингтон. В документе, в частности, содержатся положения о территориальных уступках, контроле над Запорожской атомной электростанцией, численности ВСУ и проведении президентских выборов на Украине.

