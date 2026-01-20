Звезде «Баффи» потребовалась помощь врача после сцены изнасилования

Актер Марстерс обратился к психотерапевту после съемок в «Баффи»

Актер Джеймс Мастерс признался, что ему потребовалась помощь врача после съемок сцены с попыткой изнасилования в сериале «Баффи — истребительница вампиров». Об этом он рассказал в подкасте актера Майкла Розенбаума («Тайны Смолвиля»), новый выпуск которого опубликован на платформе YouTube.

Спорная сцена появляется в 19 серии 6 сезона сериала.

«На самом деле, «Баффи» отправила меня к психотерапевту. «Баффи» меня раздавила. Сцена стала проблемной для многих поклонников сериала. И это самый мрачный рабочий день в моей жизни», — делится 63-летний Марстерс.

Теперь, продолжил актер, он сознательно избегает проектов, в которых присутствуют сцены сексуального насилия, как в качестве актера, так и в качестве зрителя.

«Это был ад. Я был в личном аду», — говорит о том съемочном дне он.

Актер добавил, что после съемок этой сцены лег на пол, а Сара Мишель Геллар, героиню которой его персонаж пытался изнасиловать, успокаивала его.

Сама исполнительница роли Баффи Сара Мишель Геллар до этого признавалась, что не смотрит шестой сезон сериала со своими детьми и считает его слишком мрачным и неудачным. В 2025 году она подтвердила слухи о перезапуске сериала.

Ранее самого популярного ютубера в мире вышвырнули из супермаркета.