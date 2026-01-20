Размер шрифта
Армия

ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины

Минобороны: ВС России в ответ на атаки Киева нанесли удары по ВПК Украины
Министерство обороны РФ

Вооруженные силы России в ночь на 20 января в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам в России нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по целям на территории Украины. Об этом заявили в Telegram-канале Минобороны РФ.

Как отмечается в сообщении оборонного ведомства, удары были нанесены по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, «объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов и цехам производства беспилотных летательных аппаратов дальнего действия».

Отмечается, что все объекты были поражены.

Также в Минобороны рассказали, что за минувшие сутки подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли в зоне проведения российской специальной военной операции порядка 1 240 военнослужащих.

В зоне ответственности группировки войск «Север» украинская армия лишилась свыше 185 военнослужащих, в зоне группировки «Запад» — до 200 человек.

В результате действий группировок «Юг» и «Центр» потери украинских войск составили более 145 и 425 военнослужащих соответственно. Также ВСУ лишились свыше 230 бойцов в зоне группировки «Восток» и до 55 — в зоне ответственности группировки «Днепр».

Ранее в Минобороны России рассказали об отборе граждан в новый род войск.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27663469_rnd_7",
    "video_id": "record::ffe72c54-77ef-4bcd-81e9-931074b30f71"
}
 
