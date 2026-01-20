Песков: в Москве сожалеют о курсе Молдавии на отрицание отношений с РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал намерения Молдавии выйти из СНГ.

«Можно выразить сожаление, что Молдавия продолжает курс на отрицание отношений с Россией», — отметил Песков.

Накануне министерство иностранных дел Молдавии запустило процедуры, необходимые для полного выхода республики из состава Содружества Независимых Государств (СНГ).

По словам главы ведомства Михая Попшоя, ведомство сейчас занято разработкой денонсации учредительного соглашения СНГ, приложений к нему и устава содружества.

Попшой добавил, что процессы в правительстве будут завершены к середине февраля. После этого решение примет парламент, отметил министр.

В октябре прошлого года министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что западные страны оказывают давление на Молдавию и Украину, заставляя их разрывать связи в рамках СНГ под предлогом фиктивной перспективы членства в Евросоюзе. Глава ведомства также коснулся темы ОДКБ, намекнув на то, что один из партнеров по организации не принимает активного участия из-за условий, выдвигаемых со стороны Запада.

Ранее на Украине заявили о выходе из еще одного соглашения СНГ.