Политика

В Кремле заявили, что США и Украина знают об условиях РФ по урегулированию

Песков: Украина и США знают, чего требует Россия в рамках урегулирования
Павел Бедняков/РИА Новости

США и Украина знают, что нужно России в рамках урегулирования конфликта. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в настоящее время продолжаются контакты Киева с европейскими странами по гарантиям безопасности. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва «не совсем в курсе», о чем идет речь в ходе данных дискуссий.

«Мы в курсе того, что хотим сами. Это знают американцы и украинцы», — подчеркнул Песков.

В то же время он обратил внимание, что Москве важно получать информацию об обсуждениях, которые идут между Вашингтоном и Европой, а также между Европой и Украиной.

20 января специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев прибыл в Швейцарию, где состоится Всемирный экономический форум (ВЭФ). Предположительно, российский чиновник проведет встречу со специальным посланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем хозяина Белого дома Джаредом Кушнером.

Мнения российских экспертов о предстоящих встречах в швейцарском Давосе разделились. В частности, американист Малек Дудаков в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что в этом году ВЭФ может стать «очень знаковым моментом в переговорном процессе по Украине». При этом ряд специалистов считает, что мероприятия в Давосе нужны для очередного затягивания переговорного процесса. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что европейцы намеренно мешали урегулированию конфликта на Украине.

