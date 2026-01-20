Зеленский сомневается в посещении форума в Давосе

FT: Зеленский еще не принял решения об участии в форуме в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский пока не принял решения по поводу участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе, который проходит с 19 по 23 января. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, близкого к Зеленскому.

Источник рассказал FT, что Зеленский пока остается в Киеве «для координации мер реагирования на чрезвычайную ситуацию», вызванную ударами России по энергетической инфраструктуре Украины.

Издание пишет, что в Давосе ожидалась встреча Зеленского с президентом США Дональда Трампа и европейскими лидерами, а также предполагалось подписание «ключевого документа», касающегося экономического развития Украины, который якобы уже была согласована с США. Однако сейчас неясно, состоится ли эта встреча или нет, отметил чиновник.

Газета Politico ранее сообщила, что Трамп отказался проводить личные переговоры с Зеленским на форуме в Давосе. Также издание написало, что украинская делегация в Давосе прилагает огромные усилия, чтобы удержать внимание делегатов. До этого Зеленский рассказал, что украинская делегация доложила ему о переговорах с США во Флориде.

Кроме того, в Давос прилетел спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, где предположительно он должен встретиться со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера, бизнесменом Джаредом Кушнером.

