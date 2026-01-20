Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Политика

Песков заявил о большом количестве вопросов о «Совете мира» по Газе

Песков: у России пока очень много вопросов по теме Совета мира
Maxim Shemetov/Reuters

У России пока еще много вопросов по теме «Совета мира» по Газе. Российская сторона надеется получить на них ответы в ходе контактов с американцами, заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле также не в курсе, будет ли «Совет мира» касаться только достижения мира в палестинском анклаве, либо речь идет «о более широком контексте».

16 января Трамп заявил о формировании «Совета мира» по Газе, который должен будет контролировать восстановление территории и работу временной палестинской администрации. В состав совета позвали лидеров разных стран, в том числе президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Президент Франции Эммануэль Макрон отказался участвовать в «Совете мира», из-за чего Трамп пригрозил ввести пошлины в 200% на французское вино и шампанское.

При этом генсек ООН Антониу Гутерреш не получил приглашения войти в состав «Совета мира» по Газе.

Позднее Bloomberg написал, что Трамп, пригласив разные страны в «Совет мира» по Газе, пытается создать конкурента или замену ООН, которую он давно критикует.

Ранее Трамп пригласил Китай в «Совет мира», но Пекин пока в раздумьях.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27663709_rnd_6",
    "video_id": "record::f0bf703d-da88-4f07-aa7f-fa2cce7d1edc"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне ностальгируют по 2016 года. Чем он так запомнился?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+