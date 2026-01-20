Песков заявил о большом количестве вопросов о «Совете мира» по Газе

Песков: у России пока очень много вопросов по теме Совета мира

У России пока еще много вопросов по теме «Совета мира» по Газе. Российская сторона надеется получить на них ответы в ходе контактов с американцами, заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле также не в курсе, будет ли «Совет мира» касаться только достижения мира в палестинском анклаве, либо речь идет «о более широком контексте».

16 января Трамп заявил о формировании «Совета мира» по Газе, который должен будет контролировать восстановление территории и работу временной палестинской администрации. В состав совета позвали лидеров разных стран, в том числе президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Президент Франции Эммануэль Макрон отказался участвовать в «Совете мира», из-за чего Трамп пригрозил ввести пошлины в 200% на французское вино и шампанское.

При этом генсек ООН Антониу Гутерреш не получил приглашения войти в состав «Совета мира» по Газе.

Позднее Bloomberg написал, что Трамп, пригласив разные страны в «Совет мира» по Газе, пытается создать конкурента или замену ООН, которую он давно критикует.

Ранее Трамп пригласил Китай в «Совет мира», но Пекин пока в раздумьях.