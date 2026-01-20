Названо условие, при котором Зеленский посетит форум в Давосе

Axios: Зеленский может не приехать в Давос

Президент Украины Владимир Зеленский может не приехать на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давос. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид на своей странице в соцсети X, ссылаясь на неназванного украинского чиновника.

Журналист выяснил, что Зеленский может отправиться на Всемирный экономический форум при одном условии: если у него состоится двусторонняя встреча с президентом США Дональдом Трампом.

До этого спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прибыл в Давос, где он предположительно переговорит со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера, бизнесменом Джаредом Кушнером.

В рамках экономического форума в Давосе представители США и Украины проведут дополнительные переговоры по заключению мирного соглашения. По данным СМИ, в швейцарский город также приедет специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев для встречи с американской делегацией.

