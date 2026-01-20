Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Политика

В Кремле ответили на вопрос, обсуждает ли Путин с Мишустиным рост цен

Песков о росте цен: в Кремле пока нет опасений
NMK-Studio/Shutterstock/FOTODOM

В Кремле пока нет опасений по поводу ситуации в экономике на фоне увеличения цен на товары и услуги в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Пока таких опасений нет. Центробанк мониторит ситуацию, принимает те меры, которые необходимы для поддержания ситуации, правительство отслеживает процессы, они анализируются. Состоится обсуждение», — сказал он, отвечая на вопрос, обсуждает ли президент РФ Владимир Путин рост цен с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

После вступления в силу изменений в налоговом законодательстве в России заметно увеличились цены. Об этом сообщает газета «Известия».

До этого глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин сообщил, что еще в прошлом году существенная часть российского бизнеса заложила в новые прайсы будущие налоговые изменения, чтобы избежать более поздних резких скачков цен.

Эксперт Андрей Бархота отметил, что с октября по декабрь бизнес, ожидая вступления в силу налоговых корректировок, поднял стоимость на свою продукцию до 10%. В сфере услуг — общепите, фитнесе, частной медицине и образовании — цены с января в среднем повысились на 8–10%.

С 1 января базовая ставка налога на добавленную стоимость (НДС) выросла с 20% до 22%, что привело к прямому подорожанию продукции для конечного потребителя. Для малого бизнеса был существенно снижен порог дохода, при котором компании на упрощенной системе налогообложения обязаны платить НДС. В новом году он составляет 20 млн рублей в год (против 60 млн в 2025 году). Это вынудило многих мелких предпринимателей также поднять цены.

Ранее сообщалось, что новые правила для авиакомпаний задерут цены на перелеты.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27663535_rnd_7",
    "video_id": "record::376c5aa5-1033-4acb-9a06-715950900809"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне ностальгируют по 2016 года. Чем он так запомнился?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+