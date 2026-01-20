В Кремле ответили на вопрос, обсуждает ли Путин с Мишустиным рост цен

Песков о росте цен: в Кремле пока нет опасений

В Кремле пока нет опасений по поводу ситуации в экономике на фоне увеличения цен на товары и услуги в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Пока таких опасений нет. Центробанк мониторит ситуацию, принимает те меры, которые необходимы для поддержания ситуации, правительство отслеживает процессы, они анализируются. Состоится обсуждение», — сказал он, отвечая на вопрос, обсуждает ли президент РФ Владимир Путин рост цен с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

После вступления в силу изменений в налоговом законодательстве в России заметно увеличились цены. Об этом сообщает газета «Известия».

До этого глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин сообщил, что еще в прошлом году существенная часть российского бизнеса заложила в новые прайсы будущие налоговые изменения, чтобы избежать более поздних резких скачков цен.

Эксперт Андрей Бархота отметил, что с октября по декабрь бизнес, ожидая вступления в силу налоговых корректировок, поднял стоимость на свою продукцию до 10%. В сфере услуг — общепите, фитнесе, частной медицине и образовании — цены с января в среднем повысились на 8–10%.

С 1 января базовая ставка налога на добавленную стоимость (НДС) выросла с 20% до 22%, что привело к прямому подорожанию продукции для конечного потребителя. Для малого бизнеса был существенно снижен порог дохода, при котором компании на упрощенной системе налогообложения обязаны платить НДС. В новом году он составляет 20 млн рублей в год (против 60 млн в 2025 году). Это вынудило многих мелких предпринимателей также поднять цены.

