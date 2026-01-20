Размер шрифта
Российскую 17-летнюю спортсменку дисквалифицировали за употребление мельдония

Горнолыжницу Решетник дисквалифицировали на три года за мельдоний
Академия зимних видов спорта/VK

Российскую 17-летнюю горнолыжницу Софью Решетник дисквалифицировали на три года за то, что в ее допинг-пробе были найдены следы мельдония, передает РИА Новости.

Дисквалификация спортсменки отсчитывается со 2 декабря 2024 года и истекает 1 декабря 2027 года.

Решетник является многократной победительницей всероссийских соревнований.

11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях. При этом международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее Всемирная федерация керлинга допустила российских спортсменов с флагом и гимном.

