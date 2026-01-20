Самого популярного ютубера в мире вышвырнули из супермаркета

Блогера MrBeast выгнали из магазина Walmart за фото с посетителями

Самого популярного ютубера в мире MrBeast (настоящее имя Джимми Дональдсон) однажды вышвырнули из супермаркета сети Walmart. Об этом он рассказал в подкасте комика Стива О, новый выпуск которого опубликован на YouTube.

«Представь, человек просит тебя сфотографироваться, ты соглашаешься, позволяешь им передать телефон своей маме, и все готово. А потом в центре Walmart начинается катастрофа: все начинают выстраиваться в очередь, и все пропало», — делится он.

Когда люди начали неконтролируемо собираться вокруг ютубера, работники магазина выгнали его.

MrBeast подчеркнул, что ему нравится общаться со своими фанатами и он не держит на них зла.

«Нам нравятся наши поклонники, мы [блогеры] все понимаем. Если не принять меры достаточно быстро, все просто пойдет наперекосяк», — сказал он.

Блогер объяснил, что разработал специальную «конвейерную систему» для фотографирования с фанатами, которая позволяет ему достаточно быстро делать множество снимков.

В сентябре MrBeast подвергся критике после нового видео, которое подписчики посчитали жестоким.

Ранее сообщалось, что MrBeast тратит миллионы долларов на здоровье матери ради будущих детей.