Володин оценил похищение Мадуро американскими военными

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин назвал недопустимым похищение президента суверенной страны на ее территории. Об этом пишет ТАСС.

Законодатель в ходе пленарного заседания нижней палаты российского парламента прокомментировал ситуацию в Венесуэле.

«Недопустимо, когда президента суверенной страны вот так берут и на территории суверенного государства похищают. Мы к чему придем?» — задался вопросом депутат.

3 января американские военнослужащие нанесли удары по территории Венесуэлы. В том числе взрывы произошли в столице и на военной базе Форт-Тиуна. Позднее президент США Дональд Трамп назвал проведенную операцию успешной и объявил о захвате главы республики Николаса Мадуро и его супруги. Хозяин Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

На следующий день Верховный суд Венесуэлы назначил Делси Родригес исполняющей обязанности президента страны. 5 января она официально вступила в должность.

Как отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, атака США на Венесуэлу стала грубым вооруженным вторжением. В Кремле сообщили, что у президента РФ Владимира Путина в планах на ближайшие дни нет контактов с Делси Родригес. Тем не менее в случае необходимости такой разговор может быть организован.

Ранее Трамп заявил, что Венесуэла под управлением США сильно изменилась.