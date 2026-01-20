Размер шрифта
Володин оценил похищение Мадуро американскими военными

Володин назвал недопустимым похищение президента суверенной страны
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин назвал недопустимым похищение президента суверенной страны на ее территории. Об этом пишет ТАСС.

Законодатель в ходе пленарного заседания нижней палаты российского парламента прокомментировал ситуацию в Венесуэле.

«Недопустимо, когда президента суверенной страны вот так берут и на территории суверенного государства похищают. Мы к чему придем?» — задался вопросом депутат.

3 января американские военнослужащие нанесли удары по территории Венесуэлы. В том числе взрывы произошли в столице и на военной базе Форт-Тиуна. Позднее президент США Дональд Трамп назвал проведенную операцию успешной и объявил о захвате главы республики Николаса Мадуро и его супруги. Хозяин Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

На следующий день Верховный суд Венесуэлы назначил Делси Родригес исполняющей обязанности президента страны. 5 января она официально вступила в должность.

Как отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, атака США на Венесуэлу стала грубым вооруженным вторжением. В Кремле сообщили, что у президента РФ Владимира Путина в планах на ближайшие дни нет контактов с Делси Родригес. Тем не менее в случае необходимости такой разговор может быть организован.

Ранее Трамп заявил, что Венесуэла под управлением США сильно изменилась.

