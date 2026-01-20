Размер шрифта
В Госдуме обвинили политику кровавых 90-х в массовом закрытии кафе в Москве

Депутат Делягин назвал грустной тенденцию закрытия ресторанов в Москве
Shutterstock

Массовое закрытие ресторанов и баров в Москве связано с «политикой либералов кровавых 90-х», ориентированной на разрушение производящих секторов экономики. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, назвав тенденцию «грустной».

«Повышение налогов, усиление административного давления в сочетании с падением жизненного уровня граждан и ростом мигрантского террора, безусловно, ухудшают положение малого и среднего бизнеса, в первую очередь в сфере обслуживания. Многоплановые усилия московских властей (в том числе и нестандартных, вроде начала отмечания Нового года с середины октября и создания праздничной атмосферы в ряде районов) стало весьма действенным способом поддержки, но нельзя силами региона переломить тренд, формируемый социально-экономической политикой на федеральном уровне. Кроме того, нерыночный механизм курсообразования рубля привел к его переукреплению, и в ожидании ослабления рубля и люди, и фирмы дополнительно ограничивают свое потребление. Политика «охлаждения России» весьма эффективна, она продолжается, привела к инвестиционному спаду c III квартала прошлого года (аж на 3,7%), к промышленному спаду с ноября (на 0,7%) и фактическому прекращению экономического роста. Частным проявлением успеха этой политики либералов, ориентированных на структурную перестройку экономики в пользу финансовых спекулянтов и разрушения производящих секторов экономики, стало и закрытие ресторанов и баров. Это грустно, но это лишь внешнее проявление проблем, нарастающих из-за политики блокирования развития в стиле либералов кровавых 90-х годов», — сказал он.

20 января Telegram-канал Baza сообщил, что Москва столкнулась с крупнейшей волной закрытия заведений общепита со времен пандемии — порядка 45 популярных ресторанов столицы закрылись за январь 2026 года. Руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева рассказала изданию, что в этом году в столице могут закрыться как минимум 465 заведений.

Ресторатор Дмитрий Левицкий в беседе с Baza уточнил, что кризис связан с уменьшением спроса — люди больше не могут позволить себе ходить в рестораны — и увеличением расходов из-за выросшей ставки НДС.

Ранее в Rostic's отреагировали на сообщения о массовом закрытии точек в Москве.

