Песков ответил на слухи о встрече спецпредставителя Путина с Трампом в Давосе

Песков не подтвердил слухи о возможной встрече Дмитриева и Трампа в Давосе

Встреча спецпредставителя президента РФ, главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева с американским лидером Дональдом Трампом в Давосе не запланирована. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Нет, это я не могу подтвердить», — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможной встрече Дмитриева и Трампа в Давосе.

При этом пресс-секретарь президента РФ подтвердил, что у Дмитриева в рамках этой поездки в США запланированы встречи с некоторыми представителями из американской делегации.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Дмитриев встретится с американской делегацией 20 января в Давосе. По данным журналиста Axios Барака Равида, глава РФПИ пообщается со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа, бизнесменом Джаредом Кушнером.

Политолог Дмитрий Журавлев допустил, что основной темой этих переговоров станет экономическое сотрудничество России и США, а не конфликта на Украине. Эксперт обратил внимание на то, что Дмитриев специализируется на экономике, он не дипломат и не политик. В связи с чем политолог сделал вывод, что если на встрече и будут обсуждаться политические вопросы, то только в рамках экономических тем.

Ранее Трамп пригласил мировую бизнес-элиту на закрытый прием в Давосе.