Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Политика

Песков ответил на слухи о встрече спецпредставителя Путина с Трампом в Давосе

Песков не подтвердил слухи о возможной встрече Дмитриева и Трампа в Давосе
Сергей Булкин/POOL/РИА Новости

Встреча спецпредставителя президента РФ, главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева с американским лидером Дональдом Трампом в Давосе не запланирована. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Нет, это я не могу подтвердить», — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможной встрече Дмитриева и Трампа в Давосе.

При этом пресс-секретарь президента РФ подтвердил, что у Дмитриева в рамках этой поездки в США запланированы встречи с некоторыми представителями из американской делегации.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Дмитриев встретится с американской делегацией 20 января в Давосе. По данным журналиста Axios Барака Равида, глава РФПИ пообщается со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа, бизнесменом Джаредом Кушнером.

Политолог Дмитрий Журавлев допустил, что основной темой этих переговоров станет экономическое сотрудничество России и США, а не конфликта на Украине. Эксперт обратил внимание на то, что Дмитриев специализируется на экономике, он не дипломат и не политик. В связи с чем политолог сделал вывод, что если на встрече и будут обсуждаться политические вопросы, то только в рамках экономических тем.

Ранее Трамп пригласил мировую бизнес-элиту на закрытый прием в Давосе.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27663793_rnd_6",
    "video_id": "record::64e16cc2-34c6-4ff6-b0be-5e9f8929c6ae"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне ностальгируют по 2016 года. Чем он так запомнился?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+