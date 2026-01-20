Размер шрифта
Лавров сравнил Крым и Гренландию

Лавров: Крым так же важен для обеспечения защиты РФ, как Гренландия для США
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Крым не менее важен для обеспечения безопасности Российской Федерация, чем Гренландия — для Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2025 году, передает РИА Новости.

«Крым не менее важен для безопасности Российской Федерации, чем Гренландия для Соединенных Штатов», — сказал дипломат.

Гренландия является частью королевства Дании. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью американского государства. 5 января он заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

В Минобороны Дании пообещало ответный удар в случае вторжения США на остров.

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что план Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным.

Ранее Евросоюз пригрозил США силовым ответом из-за Гренландии.

