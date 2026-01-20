Песков ответил на вопрос о приглашении России на встречу G7 в Париже

Песков заявил, что Россию не приглашали на встречу G7 в Париже

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Россия не получала приглашения на саммит «Большой семерки» (G7) в Париже.

«Нет, не получала», — ответил представитель Кремля на вопрос о приглашении на встречу.

До этого президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social опубликовал скриншот с личным сообщением французского лидера Эммануэля Макрона. В нем глава Франции предложил провести саммит G7 в Париже после Всемирного экономического форума в Давосе. В число приглашенных участников Макрон предложил включить в том числе россиян.

Позже в окружении Макрона в беседе с агентством Reuters подтвердили подлинность этого сообщения.

Россия была членом «Группы восьми» (G8) с 1998 по 2014 год. Однако после референдума в Крыму в 2014 году, по итогам которого регион присоединился к РФ, объединение вернулось к первоначальному названию G7. Сейчас в него входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.

Ранее Трамп заявил, что исключение России из G8 было большой ошибкой.