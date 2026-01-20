В Кремле подтвердили встречу главы РФПИ с представителями США в Давосе

Песков: глава РФПИ Дмитриев переговорит в Давосе с представителями США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев переговорит в швейцарском Давосе с представителями США.

«Могу подтвердить. Есть такие планы. С некоторыми представителями американской делегации», — сказал представитель Кремля.

При этом он не смог сказать, возможна ли встреча Дмитриева с президентом США Дональдом Трампом.

Песков добавил, что есть основной профиль — это вопросы инвестиционного взаимодействия, которые обсудят представители США и России. Он подчеркнул, что РФ является сторонником возобновления отношений.

Утром 20 января спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что прибыл в швейцарский Давос. По данным СМИ, возможно, там он переговорит со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера, бизнесменом Джаредом Кушнером.

В Давосе с 19 по 23 января проходит Всемирный экономический форум (ВЭФ).

Кроме того, В рамках экономического форума в Давосе представители США и Украины проведут дополнительные переговоры по заключению мирного соглашения. Газета Politico писала, что украинской делегации приходится прилагать огромные усилия на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе для удержания к себе внимания делегатов, которые в данный момент поглощены кризисом трансатлантического сотрудничества.

В России назвали предстоящий форум в Давосе «знаковым» из-за переговоров по Украине.