Лавров анонсировал расширение представительства ЕС на конференции по безопасности

Представительство стран Евросоюза (ЕС) будет расширено на конференции по безопасности в Минске. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам работы ведомства в 2025 году, передает ТАСС.

По словам министра, в минских конференциях регулярно участвуют руководители МИД Венгрии и представители Словакии.

«Не сомневаюсь, в этом году на такой же очередной евразийской конференции в Минске представительство европейских стран увеличится», — отметил он.

Глава российского МИД отметил, что двери Большого евразийского партнерства всегда открыты в том числе для государств, состоящих в ЕС. При этом Лавров отметил, что переходить на стандарты ЕС, оставаясь при этом членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), технически невозможно.

Минская международная конференция по евразийской безопасности проводится ежегодно, однако конкретные даты для 2026 года еще не были анонсированы. В 2025 году мероприятие состоялось в третий раз.

