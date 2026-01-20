Размер шрифта
В Австрии нашли корову с самым высоким интеллектом

Корова из Австрии научилась чесать себе спину палкой и стала самой умной в мире 
Корова из Австрии научилась чесать себе спину и заставила ученых пересмотреть представление об интеллекте крупного рогатого скота. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на статью, опубликованную в журнале Current Biology.

Корова бурой швицкой породы по кличке Вероника из австрийской деревни Каринтия удивила ученых, когда научилась использовать инструменты в личных целях. Она умеет чесаться с помощью палочки, а также, по словам владельца, способна узнавать голоса членов семьи и реагировать на зов.

«Я был поражен ее необычайным интеллектом и подумал, как многому мы можем научиться у животных: терпению, спокойствию, удовлетворенности и нежности», — сказал Витгар Вигеле, который держит Веронику уже более 10 лет.

Посмотрев многообещающее видео, на котором корова чешется, ученые решили протестировать Веронику. Они клали щетку для мытья посуды в случайных положениях и смотрели, как животное будет удовлетворять свои потребности.

Ловко обращаясь с предложенным инструментом, корова показала разные техники чесания и удивила специалистов. Почесывание верхней части тела включало широкие, сильные движения, в то время как почесывание нижней части было более медленным, осторожным и строго контролируемым.

«Корова сталкивается с явными физическими ограничениями, поскольку должна манипулировать инструментами ртом. Поразительно, как она компенсирует эти ограничения, предвидя результат своих действий и соответствующим образом корректируя захват и движения», — восхищается научный сотрудник Антонио Осуна-Маскаро.

За животным также наблюдала Алиса Ауэрсперг, когнитивный биолог из Венского университета ветеринарной медицины, которая сделала вывод о том, что крупный рогатый скот может обладать более развитыми когнитивными способностями, чем считалось ранее.

Это выяснилось благодаря Веронике, и теперь ученые намерены продолжать исследования, чтобы узнать, насколько распространено такое поведение у других коров.

Ранее в США начали предлагать платные объятия с коровами.
 
