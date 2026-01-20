В Индии 10 дней ищут дикого слона, затоптавшего 22 человека, пишет Сomplex.

Как пишут СМИ, самец слона начал нападать на жителей деревни в первые дни 2026 года. С тех пор он совершил серию атак, в результате которых более двадцати человек были затоптаны. Среди жертв — специалист, привлеченный властями для помощи в поимке животного, а также несколько жителей, которых слон затоптал, когда они спали ночью.

По данным специалистов, в последние годы в Индии фиксируется рост конфликтов между людьми и слонами. Исследователи связывают это с сокращением лесных территорий, что вынуждает животных выходить к человеческим поселениям. Лесной инспектор дивизиона Кулдип Мина заявил, что происходящее является беспрецедентным для региона. Основная задача властей — поймать слона и вернуть его в естественную среду обитания.

Официальные лица отмечают, что слон относительно молод, почти постоянно находится в движении и, предположительно, отделился от стада. Также не исключается, что он находится в фазе спаривания, что может объяснять повышенный уровень агрессии.

