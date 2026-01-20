Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

В Индии 10 дней ищут дикого слона, затоптавшего 22 человека

Complex: в Индии пытаются поймать слона, затоптавшего 22 человека
laurenfinchy/Shutterstock/FOTODOM

В Индии 10 дней ищут дикого слона, затоптавшего 22 человека, пишет Сomplex.

Как пишут СМИ, самец слона начал нападать на жителей деревни в первые дни 2026 года. С тех пор он совершил серию атак, в результате которых более двадцати человек были затоптаны. Среди жертв — специалист, привлеченный властями для помощи в поимке животного, а также несколько жителей, которых слон затоптал, когда они спали ночью.

По данным специалистов, в последние годы в Индии фиксируется рост конфликтов между людьми и слонами. Исследователи связывают это с сокращением лесных территорий, что вынуждает животных выходить к человеческим поселениям. Лесной инспектор дивизиона Кулдип Мина заявил, что происходящее является беспрецедентным для региона. Основная задача властей — поймать слона и вернуть его в естественную среду обитания.

Официальные лица отмечают, что слон относительно молод, почти постоянно находится в движении и, предположительно, отделился от стада. Также не исключается, что он находится в фазе спаривания, что может объяснять повышенный уровень агрессии.

Ранее в Индии пассажирский поезд сбил стадо слонов.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27663523_rnd_2",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+