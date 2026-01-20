Размер шрифта
Политика

Володин поручил проработать предложения по борьбе с дропперами

Володин поручил доработать предложения Лугового по борьбе с дропперами
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин проработать предложения депутата Андрея Лугового по борьбе с дропперами и реализовать их в виде законов. Об этом пишет ТАСС.

«Давайте мы предложения поддержим Лугового и в рамках либо межфракционной группы как лучше и эффективнее, так давайте решим; либо посмотреть, исходя из профильности в рамках комитетов, давайте их поддержим, проработаем и как можно быстрее реализуем в виде законов», — сказал Володин на пленарном заседании.

18 января Луговой заявил, что сотрудники банков, которые допускают дропперские схемы, должны быть привлечены к уголовной ответственности. Депутат пояснил, что чаще всего «истории с дропами» невозможны без участия сотрудников банков. По его мнению, такие схемы допускают менеджеры среднего звена. Банки в свою очередь должны нести ответственность за действия, которые совершаются с открытыми в них счетами. Луговой обратил внимание, что банки по характеру денежных операций могут определить, кто совершает перевод — подставное лицо или нет.

С начала июля 2025 года для дропперов ввели уголовную ответственность. Им грозит штраф от 300 тысяч рублей и лишение свободы до трех лет за разовую передачу карты или доступ к электронным кошелькам и снятие украденных денег. Организаторам подобных схем грозит до шести лет тюрьмы и один миллион штрафа.

Ранее эксперт назвал главные риски привязки ИНН к счетам россиян.

