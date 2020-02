«Мону Лизу» из кубиков Рубика продали на аукционе в Париже

На аукционе в Париже продали работу «Мона Лиза» французского уличного художника Франк Слама, более известного под псевдонимом Invader. Об этом сообщает Le Figaro.

Уточняется, что работа выполнена из 330 кубиков Рубика.

По данным издания, цена работы составила €480 200. При этом, эксперты оценивали ее в четыре раза ниже.

A version of the Mona Lisa made from 330 Rubik cubes is due to go under the hammer in Paris later month. It was created by the artist known as Invader and is expected to fetch $166,000.https://t.co/aqD8drbP0m pic.twitter.com/5FTBLvr1xE