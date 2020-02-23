Коронавирус стал причиной отмены всех спектаклей в театре Милана «Ла Скала»

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Милан, Италия Милан, Италия
Милан, Италия
Luca Bruno/AP

Итальянский оперный театр «Ла Скала» отменил все спектакли из-за эпидемии нового типа коронавируса COVID-2019. Об этом сообщает агентство АНСА.

Уточняется, что знаменитый театр находится в Милане.

Отмечается, что решение об отмене действует начиная с вечера воскресенья, 23 февраля.

Кроме того, из галереи «Брера» были выведены все посетители из-за экстренного закрытия по этой же причине.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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