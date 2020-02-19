Якубович раскрыл размер своей пенсии

Народный артист России, ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович назвал сумму своей пенсии. Об этом сообщает портал Teleprogramma.pro.

Он заявил, что в качестве пенсионной выплаты ежемесячно получает 23 тысячи рублей.

«Но я работаю. У меня сейчас дочь учится, внучка учится. Им пригодятся эти средства», — сказал Якубович.

По словам артиста, сейчас свои пенсионные накопления он вообще не расходует.

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