Якубович раскрыл размер своей пенсии

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Леонид Якубович во время запуска первого двухэтажного поезда до Воронежа Леонид Якубович во время запуска первого двухэтажного поезда до Воронежа
Леонид Якубович во время запуска первого двухэтажного поезда до Воронежа
Артем Сизов/«Газета.Ru»

Народный артист России, ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович назвал сумму своей пенсии. Об этом сообщает портал Teleprogramma.pro.

Он заявил, что в качестве пенсионной выплаты ежемесячно получает 23 тысячи рублей.

«Но я работаю. У меня сейчас дочь учится, внучка учится. Им пригодятся эти средства», — сказал Якубович.

По словам артиста, сейчас свои пенсионные накопления он вообще не расходует.

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